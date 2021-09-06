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Общество6 сентября 2021 17:59

В Свердловской области не будут создавать грязные производства

На экологию губернатору пожаловалась жительница Нижнего Тагила
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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На Урале много заводов, поэтому экология страдает

На Урале много заводов, поэтому экология страдает

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Нижнего Тагила Елена пожаловалась во время прямой линии губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на едкий запах и смог в безветренную погоду, причиной которых становится работа промышленных предприятий. Тагильчанка спросила губернатора, как региональные власти делают для улучшения экологической обстановки в уральском городе.

В ответ Евгений Куйвашев рассказал, что уральские города строились как города-заводы. В годы Великой Отечественной войны, когда предприятия перевозились на Урал, власти меньше всего думали об экологии. Однако сегодня ситуация контролируется.

- В Нижнем Тагиле у нас работают три стационарных пункта наблюдения за выбросами. Ежедневно коллеги публикуют эту информацию в рамках проекта «Экология». Это будет сподвигать акционеров и руководителей предприятий прибегать к серьезным мерам по улучшению выбросов производств. И работает один передвижной пункт, когда мы можем выезжать по обращениям граждан и также эту информацию публичить. Вообще, общественный контроль в этом крайне важен, - говорит Евгений Куйвашев. - Если говорить о конкретном снижении выбросов, у нас с каждым загрязнителем воздуха и окружающей среды подписано соглашение, по которому коллеги, модернизируя свое производство, обязаны применять только зеленые технологии.

Также губернатор Свердловской области заверил жителей региона, что новых грязных производств у нас не будет.

- Новых экологически нечистых производств у нас не будет. Мы будем строить только экологически чистые новые производства. Что касается перехода наших старых промышленных производств на новые экологические уклады, вопрос должен решаться с пониманием того, что мы не можем сегодня убрать то или иное предприятие. Если взять градообразующие предприятия, если их закрыть, то город останется без работы, - заключил глава региона.