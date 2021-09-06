В Екатеринбурге на Avito продают гостиницу Novotel за 700 млн рублей

В отеле находятся фитнес-зал, хамам, комнаты релаксации, массажа, прачечная и паркинг на 28 машин. Фото: Instagram Novotel

В Екатеринбурге на Avito появилось объявление о продаже четырехзвездочной гостиницы Novotel за 711 миллионов рублей. Здание расположено на улице Энгельса, 7.

- Здание общей площадью 11 082 квадратных метров и земельный участок общей площадью 2 136 квадратных метров в собственности, - описывается объект в объявлении.

Объявление появилось на сайте 18 августа. Гостиницу продает ПАО Банк «ФК Открытие».

Объявление появилось на сайте 18 августа. Фото: скриншот с сайта Avito

В здании отеля девять этажей. На них расположены 168 гостиничных номеров. Также там есть пять конференц-залов вместимостью от 25 до 180 человек, один ресторан с залами до 100 мест.

Кроме того, в отеле находятся фитнес-зал, хамам, комнаты релаксации, массажа, прачечная и паркинг на 28 машин.

Ранее на Avito выставили Качканарский металлургический завод «Металлист» в Свердловской области. Его цена достигала почти 3,9 миллиарда рублей. В агентстве недвижимости, которое занимается продажей завода, «КП Екатеринбург» рассказали, что сообщение опубликовали по ошибке.

Также на сайте опубликовали объявление о продаже торгово-развлекательного центра «Комсомолл» на дублере Сибирского тракта, 2 . Его хотят продать за 1,68 миллиарда рублей. ТЦ уже выставляли на продажу в марте 2021 года. При этом цена тогда была ниже – 1,44 миллиарда рублей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка