В Екатеринбурге на Avito продают гостиницу Novotel за 700 млн рублей

В отеле находятся фитнес-зал, хамам, комнаты релаксации, массажа, прачечная и паркинг на 28 машин. Фото: Instagram Novotel
В Екатеринбурге на Avito появилось объявление о продаже четырехзвездочной гостиницы Novotel за 711 миллионов рублей. Здание расположено на улице Энгельса, 7.
- Здание общей площадью 11 082 квадратных метров и земельный участок общей площадью 2 136 квадратных метров в собственности, - описывается объект в объявлении.
Объявление появилось на сайте 18 августа. Гостиницу продает ПАО Банк «ФК Открытие».
Объявление появилось на сайте 18 августа. Фото: скриншот с сайта Avito
В здании отеля девять этажей. На них расположены 168 гостиничных номеров. Также там есть пять конференц-залов вместимостью от 25 до 180 человек, один ресторан с залами до 100 мест.
Кроме того, в отеле находятся фитнес-зал, хамам, комнаты релаксации, массажа, прачечная и паркинг на 28 машин.
Ранее на Avito выставили Качканарский металлургический завод «Металлист» в Свердловской области. Его цена достигала почти 3,9 миллиарда рублей. В агентстве недвижимости, которое занимается продажей завода, «КП Екатеринбург» рассказали, что сообщение опубликовали по ошибке.
Также на сайте опубликовали объявление о продаже торгово-развлекательного центра «Комсомолл» на дублере Сибирского тракта, 2 . Его хотят продать за 1,68 миллиарда рублей. ТЦ уже выставляли на продажу в марте 2021 года. При этом цена тогда была ниже – 1,44 миллиарда рублей.
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