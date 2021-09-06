В Екатеринбурге электросетвую компанию оштрафовали на 700 тысяч за нарушение сроков подключения

Срок выполнения необходимых мероприятий должен был составить шесть месяцев с момента подписания договора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области электросетевую компанию оштрафовали на 700 тысяч рублей за подключение клиентов к элетроэнергии с нарушениями сроков договоров. При этом компанию из Екатеринбурга уже привлекали к административной ответственности за подобные нарушения.

- О признаках такого нарушения сообщило общество, с которым АО «ЕЭСК» заключило договор подключения, существенным условием которого является срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, - отметили в УФАС Свердловской области.

Сообщается, что общество планировало, что срок выполнения необходимых мероприятий составит шесть месяцев с момента подписания договора. Однако электросетевая компания свои обязательства не выполнила даже через год, за что и получила существенный штраф.