В Новоуральске местный житель с ножом отобрал телефон у мужчины на костылях

Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске местный житель, угрожая ножом, отобрал телефон у мужчины на костылях. Подозреваемого задержала полиция, сообщает МУ МВД по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский».

- Потерпевший мужчина 1978 года рождения рассказал, что в два часа ночи в дверь его квартиры раздался стук. На пороге он увидел малознакомого местного жителя, находившегося в состоянии опьянения, - говорится в сообщении.

Подозреваемый потребовал у хозяина квартиры деньги, но получил отказ. Местный житель прошел без приглашения на кухню. Между мужчинами завязалась потасовка. Потерпевший не мог дать отпор пьяному визитеру, так как был на костылях. Подозреваемый угрожал ему, и мужчина отдал телефон.

При этом потерпевший не мог оказать обидчику достойного сопротивления, так как в силу физических способностей передвигается, опираясь на костыли. Чтобы избавить себя от вооруженного налетчика, мужчина отдал ему свой телефон, с которым гость удалился в неизвестном направлении. В полицию обратилась соседка пострадавшего. Инцидент произошел сентября.

Силовики задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 32-летний житель Новоуральска. Он признался в преступлении и рассказал, что той ночью он пил алкоголь. Когда у него закончились деньги, он пошел за ними к своему знакомому.

На местного жителя завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой с применением оружия). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Подозреваемый уже был судим за кражи, грабежи, вымогательства, мошенничества, участие в массовых беспорядках и дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Он вышел на свободу в 2017 году. После этого он неоднократно уклонялся от отбывания наказания. Последний раз подозреваемый был осужден в мае 2021 года за незаконный оборот оружия. Сейчас он находится под стражей.

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