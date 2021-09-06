В Нижнем Тагиле прохожий напал на сотрудника коммунальной службы

Мужчина неожиданно атаковал сотрудника коммунальной службы. Фото: паблик Типичный тагильчанин

В Нижнем Тагиле на Октябрьском проспекте около 11 часов 4 сентября неизвестный мужчина напал на сотрудника коммунальной службы.

Работник ЖКХ чистил территорию от веток возле одного из многоэтажных домов. Никакой угрозы для окружающих, по словам очевидцев, он не представлял.

Неожиданно к нему подбежал неизвестный мужчина и начала бить пострадавшего, после чего разбил о его голову стеклянную бутылку. Сотрудник коммунальной службы пытался увернуться от ударов нападавшего, но все равно не смог вовремя отбежать. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

По факту нападения в отделе полиции №20 Нижнего Тагила начала проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение.