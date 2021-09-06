В Екатеринбурге начали ставить прививки от гриппа в торговых центрах

Вакцинация от гриппа проходит параллельно с прививками от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жителям начали ставить прививки от гриппа в торговых центрах. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Бригады медиков выезжают в ТЦ и другие организации, чтобы охватить как можно больше граждан. Вакцинация от гриппа проходит параллельно с прививками от коронавируса. Обе вакцины являются бесплатными.

В течение недели прививки от гриппа и COVID-19 можно будет поставить в следующих пунктах:

– с 6 по 10 сентября с 10:00 до 15:00 в ТРЦ «Гринвич» на улице 8 Марта, 46

– 9 сентября с 12:00 до 20:00 в ТРЦ «Алатырь» на улице Малышева, 5

– 8 сентября с 16:00 до 19:00 в ТЦ «МАКСИДОМ» на улице Тверитина, 45

– 7 и 9 сентября с 11:00 до 14:00 в ТЦ «Дирижабль» на улице Академика Шварца, 17 (необходимо предварительно записаться 6 августа по телефону: (343) 200-20-99)

– с 6 по 10 сентября с 12:00 до 18:00 в ТРЦ «Академический» на улице Краснолесья, 133

– с 6 по 10 сентября с 10:00 до 20:00 в ТЦ «МЕГА» улице Металлургов, 87

– с 7 по 10 сентября с 15:00 до 19:00 в ТРК «Парк Хаус» на улице Сулимова, 50

– 9 и 10 сентября с 14:00 до 18:00 в ТЦ «ОМЕГА» на проспекте Космонавтов, 41

– с 6 по 9 сентября с 15:30 до 19:30 в ТРЦ «Кировский» на Сиреневом бульваре, 2

– 6 и 8 сентября с 13:00 до 19:00 в аэропорту Кольцово на площади Бахчиванджи, 1 (терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт)

– 8 и 9 сентября с 14:00 до 19:00 в Екатеринбургском государственном цирке на улице 8 Марта, 43

Чтобы привиться, жителям Екатеринбурга нужно иметь при себе полис обязательного медицинского страхования, паспорт и прививочный сертификат. Вакцинация несовершеннолетних будет проходить в детских поликлиниках и медицинских кабинетах образовательных учреждений.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка