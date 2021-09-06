Роспотребнадзор опроверг слухи о всплеске кишечной инфекции у детей на Химмаше

Роспотребнадзор продолжает проверять МУП «Водоканал» из-за жалоб жителей Химмаша на неприятный запах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Показатели заболеваемости острой кишечной инфекцией (ОКИ) у детей в микрорайоне Химмаш не превышают данные прошлого года за аналогичный период. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

- В период с 4 по 6 сентября 2021 года среди жителей микрорайона Химмаша зарегистрировано семь не связанных между собой случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, - говорится в сообщении.

Также заболеваемость кишечными инфекциями на Химмаше в 2021 году не превышает среднемноголетний уровень. Слухи о всплеске ОКИ опровергли и медики больницы №7, которая обслуживает микрорайон.

Роспотребнадзор продолжает проверять МУП «Водоканал» из-за жалоб жителей Химмаша на неприятный запах от Южной аэрационной станции. Также проверку начала Свердловская природоохранная прокуратура.

К проведению проверки прокуратурой привлечены специалисты Управления Роспотребнадзора, министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Специалисты берут пробы воздуха. Их будут проверять на вредные вещества и примеси.

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