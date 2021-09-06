В Госдуме оценили идею сократить число классов до 9

Геннадий Онищенко назвал идею с сокращением числа классов спорной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуме оценили идею сократить число классов в российских школах до девяти. Заместитель председатели комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в разговоре с NEWS.ru назвал эту идею «будоражащим общественное сознание вбросом».

В педагогическом сообществе, по словам Онищенко, такие идеи не обсуждали. Для реализации такое идеи нужно сначала полностью пересмотреть образовательные стандарты с привлечением профессионального сообщества. По мнению депутата Госдумы, против сокращения числа классов будет возражать Российская академия образования.

Сам Геннадий Онищенко считает эту идею спорной, так как многие дети после девятого класса еще не могут определиться с будущей профессией. Также, например, сложно выучиться на медика на базе 9 классов средней школы.

С идеей сократить число классов с 11 до 9 выступил историк и заслуженный учитель России Александр Снегуров.