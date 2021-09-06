В Екатеринбурге двум цыганкам за «снятие порчи» дали 9 и 6 лет тюрьмы

Цыганки занимались мошенничеством с июня 2012 года по октябрь 2019 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге суд приговорил двух цыганок, которые под видом снятия порчи крали деньги и драгоценности у женщин, к 9 и 6 годам колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

68-летняя Раизе Стефанова и ее 48-летняя дочь Людмила занимались мошенничеством с июня 2012 года по октябрь 2019 года. За это время они обманули 19 женщин и украли у них 8,6 миллиона рублей. У злоумышленниц был разработан целый преступный план. Они находили в Екатеринбурге пожилых женщин и сообщали им о порче.

- Раизе Стефанова подходила к потерпевшим и сообщала им о якобы наложенной на них порче. При этом сообщницы убеждали потерпевших, что для успешного ее снятия им необходимо провести ряд манипуляций с принесенным имуществом, - говорится в сообщении.

Людмила в свою очередь притворялась клиенткой гадалки и уверяла женщин в ее экстрасенсорных способностях.

Суд признал двух цыганок виновными по частям 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах). Сроки лишения свободы им избрали с учетом частичного возмещения материального ущерба. Приговор пока не вступил в силу.

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