Евгений Куйвашев анонсировал прямую линию: "Не судите строго"

Евгений Куйвашев проведет свою первую прямую линию. Фото: Instagram губернатора Свердловской области

В понедельник, 6 сентября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет прямую линию, на которой ответит на самые злободневные вопросы, волнующие уральцев – проблемы с медициной, возможный перевод школьников на дистант, благоустройство и строительство дорог.

Днем губернатор анонсировал прямую линию в своем Instagram, уточнив, что –а 9 лет его работы на посту главы региона общение в таком формате он проводит в первый раз.

- До этого выбирал другие способы общения с людьми: встречи в городах и селах, личные приемы без камер. Я не очень люблю говорить в прямом эфире, отвечать на вопросы, не изучив перед этим проблему, поэтому очень волнуюсь. По-моему никогда я так тщательно не готовился к телеэфиру. Если что-то пойдет не так, не судите строго, - написал Евгений Куйвашев.

Напомним, что прямая линия будет транслироваться в официальной группе Свердловской области в ВК, а также на телеканале ОТВ с 18 часов 6 сентября 2021 года.