Улицу Вайнера в Екатеринбурге начнут благоустраивать весной 2022 года

Иллюстрация к одной из концепций благоустройства улицы Вайнера. Фото: екатеринбург.рф

В Екатеринбурге весной 2022 года начнется масштабное благоустройство улицы Вайнера на участке от Ленина до Малышева. 6 сентября на официальном портале города в разделе градостроительство стартует голосование за концепцию благоустройства.

Горожанам предлагают выбрать одну из четырех концепций, каждая из которых еще не доработана. В итоговую концепцию внесут замечания и предложения жителей Екатеринбурга.

- При благоустройстве нужно увидеть особенности, которые не учтены. Например, зона на перекрестке улиц Вайнера и Попова, где можно проводить какие-то мероприятия. Какие-то акцентные зоны на входе с Ленина, на Малышева, какие могут быть арт-объекты на Вайнера, помимо того, что существует. Эти концепции не ответили в полной мере на данные вопросы, - рассказывает главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.

Кстати, в мэрии рассмотрят предложение избавить улицу Вайнера от рекламы – баннеров, плакатов и промоутеров с листовками.

- Это вызывает информационный и эмоциональный перегруз, - констатировал Андрей Молоков.

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