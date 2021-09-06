В Екатеринбурге мужчина украл картину у уличного художника на глазах полиции

Художник оценил свою картину в 12 тысяч рублей. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, который пытался украсть картину у уличного художника прямо на их глазах. Об этом сообщает городское УМВД.

Инцидент произошел 2 сентября около 11:00 у станции метро «Геологическая». Полиция патрулировала территорию и заметила мужчину, который пытался скрыться.

- В руках у беглеца, была картина, которая секунду назад стояла на подставке. В этот же момент художник, размещавший рядом свой товар, увидел убегавшего и схватил его за одежду, - говорится в сообщении.

Полицейские задержали похитителя. Им оказался 30-летний местный житель. Раньше он не был судим. В настоящее время работает грузчиком. Задержанный оправдал свой поступок тем. Что хотел пошутить.

Художник оценил свою картину в 12 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 161 УК Российской Федерации (Грабеж). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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