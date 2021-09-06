Жители Екатеринбурга попросили мэра отремонтировать улицу Авиационную

Жители просят асфальтировать дорогу, поставить дорожные знаки, установить освещение, сделать парковку, высадить деревья и газон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга обратились к мэру с просьбой отремонтировать участок дороги от улицы Авиационная до Циолковского. Такая петиция появилась на сайте Change.org.

- На сегодня это обычный технический проезд из дорожных плит, которые за годы эксплуатации частично разрушились, и из них всюду торчит арматура, - говорится в сообщении.

Горожане подчеркивают, что раньше здесь были частные дома. Теперь тут стоят многоэтажки, недалеко расположены две школы.

В петиции говорится, что на участке нет даже тротуара. Детям приходится идти до школы по проезжей части. Также на дороге от улицы Авиационная до улицы Циолковского нет парковки. Родителя школьников вынуждены ставить машины на участки, которые раньше были похожи на газоны.

Петиция уже собрала 562 подписи

Кроме того, жители близлежащих домов жалуются, что проезд очень узкий. Еще больше место сокращается из-за припаркованных автомобилей. Встречные машины часто не могут разъехаться. При этом на участке дороги нет освещения. Пешеходы часто спотыкаются о торчащую арматуру и падают.

- Из-за большого количества открытого грунта и отсутствия деревьев здесь постоянно в воздухе висит пыль, которая поднимается до верхних этажей жилых домов, - говорится в петиции.

Жители просят асфальтировать дорогу, поставить дорожные знаки, установить освещение, сделать парковку, высадить деревья и газон. Петицию направили на имя мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, главы администрации Чкаловского района Евгения Шипицына, его заместителя Владимира Агеева и председателя комитета благоустройства Тамары Благодатковой. Документ уже собрал 562 подписи.

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