На Урале ФСБ пресекла канал незаконной миграции

Организаторы схемы делали приглашения в Россию, трудовые визы и фиктивно ставили своих клиентов на миграционный учет. Фото: УФСБ по Свердловской области

В Свердловской области ФСБ вместе с полицией пресекли схему по незаконной миграции. Об этом сообщает УФСБ региона.

- Легализация иностранцев осуществлялась путем оформления разрешений на работу, в том числе в качестве квалифицированных специалистов, - говорится в сообщении.

На организаторов миграционной схемы завели уголовное дело. Фото: УФСБ по Свердловской области

Также организаторы схемы делали приглашения в Россию, трудовые визы и фиктивно ставили своих клиентов на миграционный учет по месту пребывания. За одного оформленного мигранта преступники получали от 15 до 50 тысяч рублей.

На организаторов миграционной схемы завели уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору»).

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