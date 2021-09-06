Больше половины уральцев хотят пересесть на электромобили

22% уральцев не покупают электрокар, потому что в регионе проблемы с зарядными станциями для них Фото: Василий Вахрин

В Свердловской области 65% водителей хотят купить электромобиль в ближайшие пару лет. Об этом говорится в исследовании автомобильного сайта «Дром».

- 35% автолюбителей области хотели бы приобрести электромобиль, но откладывают покупку из-за стоимости и небольшого выбора, - говорится в сообщении.

Еще 22% уральцев не покупают электрокар, потому что в регионе проблемы с зарядными станциями для них. 2% опрошенных уже пересели на такие машины. 8% свердловчан рассматривают покупку машины с электрическим двигателем.

Некоторые уральцы откладывают покупку «автомобилей будущего» из-за того, что у них маленький запас хода. При этом 33% респондентов не хотят покупать электромобиль. Им нравятся машины с обычным двигателем внутреннего сгорания.

В России больше всего противников электрокаров в Алтайском крае и Тюменской области. В этих регионах больше 40% опрошенных предпочитают обычные машины. А на Дальнем Востоке больше всего тех. Кто уже пересел на «автомобиль будущего» - 5%.

В стране 63% жителей хотят купить электромобиль. А вот 34% остаются поклонниками машин с двигателем внутреннего сгорания.

В основу исследования лег опрос, который проводился с 24 по 31 августа 2021 года среди пользователей сайта «Дром». В нем приняли участие 10 тысяч человек.

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