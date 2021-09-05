МЧС выступило с экстренным предупреждением из-за непогоды

В Свердловской области ожидается непогода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 6 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, из-за этого Главное управление МЧС по региону выступило с экстренным предупреждением из-за непогоды.

Спасатели напомнили уральцам о необходимости соблюдения правил безопасности из-за непогоды.

- При сильных порывах ветра возможен обрыв линий электропередач, повреждения кровельных конструкций зданий. Рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В случае, если во время сильного ветра вы оказались на улице, нужно не прятаться у стен домов, так как с крыши может упасть шифер и другие предметы. Автомобилистам стоит парковать свои машины вдали от рекламных щитов и деревьев.

В случае опасности или ЧП следует звонить по номеру спасательной службы МЧС - «101», либо во Единому номеру вызова экстренных служб «112».

Напомним, что в первой половине новой недели по ночам в отдельных местах Свердловской области ожидаются заморозки до минус трех градусов.