В середине недели на Урал придут заморозки

На Урале ожидаются две холодные ночи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловскую область идут первые серьезные заморозки. Первые минусовые температуры до -3 градусов ожидаются на Среднем Урале в ночь на среду и на четверг.

Похолодание придет в регион во вторник, 7 сентября. Днем в Екатеринбурге ожидается облачно, без осадков. Днем воздух прогреется до + 12 …+15 градусов, ночью похолодает до +6 градусов.

В Свердловской области в этот день будет от +11 до +16, ночью столбики термометров опустятся до отметки в +5 градусов, в отдельных районах Среднего Урала – до минус 3-х.

В среду 8 сентября, в отдельных местах Свердловской области пройдут кратковременные дожди. Днем ожидается от +9 до +14, ночью столбики термометров опустятся до отметки в +5 градусов, местами – до минус 3-х.

В столице Среднего Урала в этот день будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, +10… +14. Ночью – всего +5. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.