На Куйбышева столкнулись Toyota и «ВАЗ»: на месте ДТП две скорые и реанимация

На месте ДТП работают врачи. Фото: читатель "КП"

В Екатеринбурге 5 сентября около 18 часов у дома №48 по улице Куйбышева столкнулись два легковых автомобиля – Toyota и «ВАЗ». Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения.

Информации о пострадавших пока нет, однако на месте работают две бригады скорой медицинской помощи и одна реанимационная бригада медиков. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал очевидец происшествия.

Движение в сторону Белинского затруднено. Фото: читатель "КП"

ДТП произошло рядом с трамвайными путями, но движение общественного транспорта не нарушено. Из-за аварии затруднено движение личного автотранспорта по Куйбышева от Луначарского в сторону Белинского.

В ГИБДД Екатеринбурга информацию о ДТП пообещали прокомментировать позднее.