В Екатеринбурге прошел пикет в поддержку тренера, обвиняемого в педофилии

Пикет в поддержку Николая Ражева. Фото: страница Сергея Колосовского в Facebook

В Екатеринбурге 5 сентября в сквере по улице Большакова прошел пикет в поддержку 84-летнего тренера Николая Ражева, в отношении которого возбуждено уголовное дело о сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетней девочке. Участники согласованного мероприятия уверены, что ребенок оговорил тренера.

Ситуация произошла минувшей зимой в школе настольного тенниса в Екатеринбурге, где много лет преподавал Николай Ражев. У одной их учениц не было медицинской справки, из-за чего тренер не смог допустить ее к занятиям. Обиженный ребенок позже заявил о домогательствах со стороны преподавателя.

Николай Ражев ранее заявил, что никогда не вернется к работе с детьми. Фото: предоставлено родственниками тренера

Сначала Ражева отправили в СИЗО. Однако после того, как дело получило общественный резонанс, мужчину отправили под домашний арест.

На пикет пришли несколько десятков человек, часть из которых – коллеги Николая Ражева и родители его учеников. Участники акции написали обращение на имя Президента РФ Владимира Путина, главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой обратить внимание на ситуацию. Под обращением собравшиеся поставили свои подписи.

- Это дело в очередной раз показало, что кто-то должен остановить людоедскую политику следственного комитета по делам этой категории, - прокомментировал мероприятие адвокат Сергей Колосовский.

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