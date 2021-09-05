В Свердловской области теперь вакцинируют от гриппа и коронавируса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 6 сентября в мобильных пунктах вакцинации Екатеринбурга и Свердловской области будут прививать не только от коронавируса, но и от гриппа. График работы мобильных пунктов обновлен.
Екатеринбург:
1. ТЦ «Омега», проспект Космонавтов, 41
9 и 10 сентября с 14 до 18 часов
2. ТЦ «Мега», улица Металлургов, 87
С 6 по 10 сентября с 10 до 20 часов
3. ТРЦ «Гринвич», улица 8 Марта, 46
С 6 по 10 сентября с 10 до 15 часов
4. ТРЦ «Академический», улица Краснолесья, 133
С 6 по 10 сентября с 12 до 18 часов
5. ТРК «Парк Хаус», улица Сулимова, 50
С 7 по 10 сентября с 15 до 19 часов
6. ТЦ «Дирижабль», улица Академика Шварца, 17
7 и 9 сентября с 11 до 14 часов. Заранее нужно записаться по телефон 200 20 99.
7. ТРЦ «Алатырь», улица Малышева, 5
9 сентября с 12 до 20 часов
8. ТЦ «Максидом», улица Тверитина, 45
8 сентября с 16 до 19 часов
9. ТЦ «Кировский», переулок Сиреневый бульвао, 2
С 6 по 9 сентября с 15:30 до 19:30
10. Екатеринбургский государственный цирк, улица 8 Марта, 43
8 и 9 сентября с 14 до 19 часов
11. Аэропорт Кольцово, площадь Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт. 6 и 8 сентября с 13 до 19 часов.
Асбест
ТЦ «Небо», улица Ленинградская, 26/2
С 6 по 10 сентября с 12 до 19 часов
Нижний Тагил
ТРЦ DEPO, Свердловское шоссе, 31Б
С 6 по 10 сентября с 16 до 20 часов
Серов
КТ «Родина», улица Ленина, 179
С 6 по 10 сентября с 9 до 18 часов
Ирбит
Бульвар Победы
7 сентября с 9 до 14 часов.
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