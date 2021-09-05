В Сысерти во время ссоры «моржей» один забил другого

Гость забил мужчину у него дома. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В ночь на 28 августа 2021 года в Сысерти под Екатеринбургом ссора двух мужчин из «клуба моржей» закончилась потасовкой со смертельным исходом.

53-летний мужчина пригласил своего 46-летнего знакомого выпить в свою квартиру, где приятели поссорились, и гость избил своего знакомого. Пострадавшего отвезли в больницу, где через час он скончался.

- Следственным отделом по городу Сысерть регионального СК России жителю Верхней Пышмы предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, - информирует заместитель руководителя следственного отдела по городу Сысерть СКР по Свердловской области Кирилл Воронов.

Известно, что обвиняемый, которому теперь грозит до 15 лет лишения свободы, трудился директором логистической компании. Вину мужчина признал, его заключили под стражу. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, назначили ряд экспертиз, включая амбулаторную психиатрическую экспертизу.

Потерпевший скончался в больнице. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Тревожное сообщение о данном ЧП в дежурную часть ОВД Сысерти поступило в 10:05 часов 28 августа 2021 года от медсестры «скорой помощи». Она рассказала полицейским, что в больницу в состоянии комы госпитализирован мужчина с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой. К сожалению, спасти его врачам не удалось: спустя час от полученных травм он скончался. Сыщики уголовного розыска его личность установили быстро: им оказался местный житель, 1968 г.р., работавший водителем в коммерческом предприятии, ранее судимый за разбой, - сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Мужчину задержали по «горячим следам».