Ситуация с коронавирусом в Свердловской области остается сложной Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки от COVID-19 умерли еще 36 человек. Таким образом, 5 сентября 2021 года в регионе установлен новый рекорд по смертности от COVID-19. До этого момента максимальное число погибших от новой инфекции составляло 34 человека.

Общее число жертв пандемии коронавируса в Свердловской области на 5 сентября 2021 года составляет 5 265 человек. Также за сутки статистика по заболевшим пополнилась еще 517 случаями заболевания.

На этой неделе эксперты рассказали, как правильно вакцинироваться от коронавируса и гриппа. Интервал между прививками должен составлять не менее месяца. В Свердловскую область завезли 1 миллион доз вакцины от гриппа для взрослых и 300 тысяч доз для детей. Вакцинация от гриппа в торговых центрах региона начнется 6 сентября.