Евгений Куйвашев ответит на вопросы уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 6 сентября 2021 года, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет прямую линию с жителями региона, ответив на вопросы, которые сейчас продолжают поступать на номер колл-центра 8 800 700 21 10, а также на сайте куйвашев.рф.

В прямом эфире, который состоится 6 сентября в 18 часов, Евгений Куйвашев ответит на самые актуальные вопросы, которые волнуют жителей Свердловской области: о состоянии уральской медицины в период пандемии коронавируса, о ценах на ключевые продукты, о процессе вакцинации от коронавируса, о благоустройстве и строительстве, а также на другие вопросы.

Трансляция прямой линии с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым пройдет в официальной группе Свердловской области в ВК, а также на ОТВ.