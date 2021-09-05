В Верх-Нейвинском 12 огнеборцев тушили частный дом

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Верх-Нейвинский под Новоуральском в 2:15 5 сентября спасателям поступил тревожный вызов от местных жителей. На улице Нейвинской на площади в 200 квадратных метров полыхал частный дом и надворные постройки.

С огнем боролись 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Локализовать огонь удалось в 3:22. Через два часа огнеборцы справились с открытым горением. Проливка конструкций завершена в 6:39 по местному времени.

Никто из людей в пожаре не пострадал.