В Екатеринбург пришла прохладная и солнечная погода

В Екатеринбурге дождей в ближайшие дни не будет Фото: Лев ИСТОМИН

В Екатеринбурге установилась прохладная и солнечная погода. Осадков и сильного в столице Среднего Урала не ожидается.

В воскресенье, 5 сентября, в уральской столице днем +13… + 15 градусов, малооблачно. К вечеру станет чуть прохладнее: + 12, небо прояснится. Ночью будет всего +5 градусов. Ветер юго-западный 5-6 метров в секунду.

В понедельник, 6 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, утром +5…+12, днем воздух прогреется до +14 градусов, а к вечеру станет прохладнее – всего +9 градусов. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду.

Напомним, что в пятницу, 3 сентября, на Екатеринбург обрушился сильный кратковременный ураган, который срывал крыши, валил деревья и обрывал провода. С последствиями стихии специалистам экстренных служб удалось справиться только через сутки.