В Екатеринбурге на улице Щербакова грузовик перевернулся набок после аварии

Виновника ДТП доставили в отдел полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Щербакова произошло ДТП. В результате аварии грузовик перевернулся набок и перекрыл движение по одной из полос. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в отделении пропаганды городского ГИБДД.

- Водитель небольшого грузовика Isuzu выезжал с прилегающей территории и не предоставил преимущество водителю машины Peugeot. В результате произошло столкновение, - рассказали там.

От удара грузовик опрокинулся набок и перекрыл движение транспорта по одной из полос. В ГИБДД отметили, что за рулем Isuzu находился 21-летний молодой человек. Инспекторы заметили в его состоянии признаки алкогольного опьянения. Также у водителя не было при себе прав.

Виновника ДТП доставили в отдел полиции. На него завели административное дело по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Пострадавших в аварии нет. Суд над водителем Isuzu пройдет 6 сентября.

Смотреть видеосюжет На улице Щербакова грузовик перевернулся набок после аварии

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