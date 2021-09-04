На Урале восстановили электроснабжение, которое нарушил ураган

Ветер повалил десятки деревьев и сорвал несколько крыш Фото: Алексей БУЛАТОВ

К утру 4 сентября спасатели полностью закончили ликвидировать последствия урагана, который прошел по Свердловской области. К 06:30 полностью удалось восстановить электроснабжение Об этом сообщает МЧС региона.

- Для ликвидаций последствий были привлечены от РСЧС 46 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 14 человек, 4 единицы техники, - говорится в сообщении.

По словам спасателей, к 00:05 в Екатеринбурге они закончили демонтировать опасные участки поврежденной крыши корпуса Уральского федерального университета на Ленина, 51.

Ураган в Екатеринбурге начался 3 сентября, в пятницу, около 18:00. Порывы ветра достигали 21 метра в секунду. Местами был небольшой дождь. Ветер повалил десятки деревьев и сорвал несколько крыш. В том числе пострадала и крыша УрФУ.

Кроме того, от стихии пострадали двое человек. Их направили в больницу. А около 19:00 ветер оборвал провода, из-за чего встало движение троллейбусов в направлении микрорайона Химмаш. Также ураган повредил электроснабжение в 13 населенных пунктах под Екатеринбургом.

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