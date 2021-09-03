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Происшествия3 сентября 2021 20:50

В Сухом Логу 11-летний самокатчик без прав угодил под колеса автомобиля

Мощность его железного коня сопоставима с мопедом
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Сухом Логу 11-летний школьник на электросамокате угодил под колеса отечественной легковушки, возвращаясь домой после занятий. Пострадавшего с места происшествия увезли в больницу с переломом ноги. Прибывшие автоинспекторы установили, что 60-летний житель наехал на самокатчика, потому что тот выехал на дорогу неожиданно.

- Электросамокат Kugoo М4 ребенку подарили родители в июле. Согласно техническим характеристикам данное устройство имеет электродвигатель мощностью 500 Вт и развивает скорость до 40 км/ч, что сопоставимо с мопедом, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Управлять таким самокатом можно только при наличии водительских прав категории «М», которых у него не было. До дома ребенок не доехал 60 метров, средства защиты и мотошлем на нем отсутствовали.

Отца мальчика привлекли к ответственности за передачу права управления лицу, не имеющему права управления. Также решается вопрос о составлении протокола за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.