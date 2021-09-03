В Екатеринбурге полицейские поймали лихача на BMW, который устроил аварию и уехал

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские задержали парня на BMW, который 28 августа устроил аварию на перекрестке улицы Луганская – Саввы Белых и скрылся с места происшествия. Известно, что во время поворота он не предоставил преимущество автомобилю Renault, который ехал прямо.

- Благодаря размещению в средствах массовой информации видео данного происшествия его виновника нашли бдительные граждане. Они передали полицейским информацию о его месте нахождения, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции на лихача составили сразу пять административных протоколов: за оставление места ДТП, отсутствие полиса ОСАГО, тонировку, нарушение правил проезда перекрестков, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Пострадавшему водителю Renault возместят ущерб в гражданском порядке.