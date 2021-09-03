В Екатеринбурге на Avito пытаются продать торговый центр за 1,6 млрд рублей

Общая площадь объекта – 68 тысяч квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Avito выставили торгово-развлекательный центр «Комсомолл». Здание на дублере Сибирского тракта, 2 продают за 1,68 миллиарда рублей.

Объявление 20 августа разместил центр недвижимости «Монолит». В здании расположены четыре этажа. Общая площадь объекта – 68 тысяч квадратных метров. Из них в аренду можно сдать 44,8 тысячи квадратных метров.

Фото: скриншот с сайта Avito

В торговом центре есть лифты, эскалаторы и четырехэтажный паркинг на 1,6 тысячи мест. Также здание оснащено отдельной зоной разгрузки. В «Комсомолле» расположены магазины, кафе, фитнес-клуб и кинотеатр.

Объявление о продаже ТЦ уже появлялось в марте 2021 года. При этом цена тогда была ниже – 1,44 миллиарда рублей.

Ранее на Avito появилось объявление о продаже Качканарского металлургического завода «Металлист» в Свердловской области почти за 3,9 миллиарда рублей. В агентстве недвижимости, которое занимается продажей завода, «КП Екатеринбург» рассказали, что сообщение опубликовали по ошибке.

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