В Екатеринбурге убрали ненужные ограждения на улицах 8 Марта и Братской

Всего предстоит снести 73 километра ненужных ограждений
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге демонтировали заборы на улицах 8 Марта и Братской. Об этом сообщается на сайте мэрии.
В Чкаловском районе убрали 180 метров ограждений. Исчезли ограждения, которые мешали передвижению пешеходов и проезду спецтехники. Работы выполнялись по поручению главы города Алексея Орлова.
Всего предстоит снести 73 километра ненужных ограждений. За демонтаж отвечают районные администрации Екатеринбурга. Жители города могут сами корректировать список объектов.
О начале компании по сносу заборов стало известно 23 июля. Работы стартовали на центральных улицах города. Позже мэрия опубликовала список объектов, которые будут демонтированы. Больше всего ограждений должны снести в Чкаловском районе. Меньше всего изменений будет в Кировском районе.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка