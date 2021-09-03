В Екатеринбурге убрали ненужные ограждения на улицах 8 Марта и Братской

Всего предстоит снести 73 километра ненужных ограждений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге демонтировали заборы на улицах 8 Марта и Братской. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В Чкаловском районе убрали 180 метров ограждений. Исчезли ограждения, которые мешали передвижению пешеходов и проезду спецтехники. Работы выполнялись по поручению главы города Алексея Орлова.

Всего предстоит снести 73 километра ненужных ограждений. За демонтаж отвечают районные администрации Екатеринбурга. Жители города могут сами корректировать список объектов.

О начале компании по сносу заборов стало известно 23 июля. Работы стартовали на центральных улицах города. Позже мэрия опубликовала список объектов, которые будут демонтированы. Больше всего ограждений должны снести в Чкаловском районе. Меньше всего изменений будет в Кировском районе.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка