Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 сентября 2021 14:55

В Березовском сирота изнасиловал 7-летнего мальчика

Пострадавший ребенок оказался в социально-реабилитационном центре, когда его мать ограничили в родительских правах
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы по статье 132 УК.

Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы по статье 132 УК.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском следственный отдел СК возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего воспитанника социально-реабилитационного центра. Его обвиняют в изнасиловании 7-летнего мальчика. Пострадавший ребенок остался без матери, когда женщину ограничили в родительских правах. Насилие не прошло бесследно – мальчику была нанесена психологическая травма.

- В ходе экспертного исследования диагностирована задержка психического развития, эмоционально-волевая незрелость, импульсивность со слабым самоконтролем, взрывные реакции на тему несправедливости, - рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник.

До суда подросток будет под подпиской о невыезде. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы по статье 132 УК.