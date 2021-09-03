В Березовском сирота изнасиловал 7-летнего мальчика

Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы по статье 132 УК. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском следственный отдел СК возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего воспитанника социально-реабилитационного центра. Его обвиняют в изнасиловании 7-летнего мальчика. Пострадавший ребенок остался без матери, когда женщину ограничили в родительских правах. Насилие не прошло бесследно – мальчику была нанесена психологическая травма.

- В ходе экспертного исследования диагностирована задержка психического развития, эмоционально-волевая незрелость, импульсивность со слабым самоконтролем, взрывные реакции на тему несправедливости, - рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник.

До суда подросток будет под подпиской о невыезде. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы по статье 132 УК.