В Банке Уралсиб обсудили актуальные проблемы рынка металлолома

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

На площадке Банка Уралсиб в Екатеринбурге прошел круглый стол, посвященный обсуждению изменений в лицензировании деятельности по обращению с ломом черных и цветных металлов в свете новых требований Росприроднадзора, а также соблюдению норм законодательства в этой сфере.

Организатором мероприятия выступил Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области при поддержке партнеров - Телеканала РБК и компании «Тавдинский источник».

В дискуссии приняли участие представители Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, Министерства промышленности и науки Свердловской области, областных подразделений Прокуратуры, Федеральной налоговой службы и МВД, региональной общественной организации «Народный контроль», а также предприниматели, работающие в сфере обращения с металлическим ломом.

От Банка Уралсиб выступил руководитель группы прямых продаж малого бизнеса Иван Кузнецов, который представил ломозаготовителям обзор кредитной линейки Банка.

На встрече Союзом и представителями малого и среднего бизнеса было выдвинуто предложение представителям контролирующих органов о создании при Общественном совете при Прокуратуре Свердловской области межведомственной рабочей группы по вопросам легализации представителей отрасли обращения с ломом черных и цветных металлов. Участники встречи – как предприниматели, так и представители органов власти выразили общую заинтересованность в дальнейшем внедрении норм и правил для цивилизованного бизнеса.

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 августа 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 252 точки продаж, 1 484 банкомата, 467 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.