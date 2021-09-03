Трехлетняя девочка, потерявшая семью в Саратовской области, пришла в сознание

Семья Галины Пухачевой возвращалась домой в Екатеринбург. Фото: СОЦСЕТИ

Трехлетняя девочка, потерявшая семью в Саратовской области, идет на поправку. Об этом рассказала Ксения Гридина, которая в скором времени станет опекуном малышки.

- Она пришла в себя, ей уже лучше, - рассказала «КП» Ксения Гридина.

Напомним, что смертельная авария под Вольском произошла днем 20 августа. Семья Станислава и Галины Пухачевых возвращалась домой из отпуска. По предварительной информации, уралец, управляющий «Лада Гранта», не уступил дорогу КамАЗу при выезде с прилегающей территории. После столкновения легковушку отбросило в фуру Volvo. Галина, ее супруг, мать и двое сыновей погибли на месте.

Девочку доставили в Екатеринбург на самолете санавиации.