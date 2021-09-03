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Общество3 сентября 2021 13:38

В Екатеринбурге Октябрьский район очистят от граффити за 360 тысяч рублей

Отмыть улицы рабочие будут должны за пять дней
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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На время работ подрядчик должен будет установить ограждения, чтобы горожане могли спокойно обойти место, где будут отмывать стены

На время работ подрядчик должен будет установить ограждения, чтобы горожане могли спокойно обойти место, где будут отмывать стены

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский район в Екатеринбурге очистят от граффити. На это администрация Екатеринбурга выделила 360 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документам, рабочие должны отмыть улицы на общей площади 600 квадратных метров за пять дней - до 1 ноября. На время работ подрядчик должен будет установить ограждения, чтобы горожане могли спокойно обойти место, где будут отмывать стены.

Отметим, что недавно в районе, где пройдет очистка, появилось много работ художников независимого фестиваля уличного искусства «Карт-бланш», которые из-за того, что он считается нелегальным, могут отмыть вместе с остальными настенными рисунками.