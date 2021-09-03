5сентября c 12:00 до 18:00 Семейный фестиваль «WELCOMEDAY»

Фото предоставлено пресс-службой ЦК Урал

Большой семейный фестиваль«WelcomeDay» состоится в воскресенье, 5 сентября, в Центре культуры «Урал» с12.00 до 18.00.

Участников фестиваля ждет Беспроигрышное «BINGO успеха».На входе юные посетители получат билеты с картой для прохождения Творческого квеста. Это настоящее приключение для всей семьи, где ребенок сможет познакомиться со всеми студиями культурного центра и раскрыть свои суперспособности, которые приведут его к успеху. В выигрыше останутся все! Тот, кто пройдет весь Творческий квест и соберет все отметки, примет участие в беспроигрышном «BINGO успеха». Среди призов - сертификаты на бесплатные занятия в студиях Центра культуры "Урал", сладкие призы от партнеров фестиваля, канцелярские наборы к началу учебного года и многое другое.

Фото предоставлено пресс-службой ЦК Урал

Семейный фестиваль «WelcomeDay» подарит детям возможность раскрыть свои таланты на мастер-классах от руководителей студий, а также побывать на концерте, который познакомит зрителей с успехами клубных формирований Центра культуры «Урал». Каждый участник фестиваля сможет выбрать то, что ему ближе: Театр моды, студия личностного роста, вокальные занятия, театральная или интеллектуальная студия (шахматы, спидкубинг), классическая хореография (балет), современный, бальный и народный танец или другое направление.

Семейный фестиваль«WelcomeDay»- отличный повод интересно и с пользой провести время всей семьей. Кроме Творческого квеста и Беспроигрышного «BINGO успеха», горожане побывают в креативных фотозонах, в игровой комнате и на вкусном фуд-корте.

«Мы еще не знаем, в чем ваш ребенок проявит себя. Но мы точно знаем, что с нами он станет успешным! Мы готовы помочь раскрыть таланты детей любого возраста, развить их способность творить, креативно мыслить, эффективно общаться, грамотно выражать свои чувства, правильно находить решения для вопросов любой сложности! Центр культуры «Урал» - беспроигрышный родительский шаг, который обязательно приведет к успеху» - прокомментировали организаторы Семейного фестиваля «WelcomeDay» 0+

Вход свободный.