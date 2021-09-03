Свердловская область готовится к строительству трассы Москва-Екатеринбург

Проект трассы станет одним из самых важных для области на ближайшие несколько лет. Фото: в Instagram Евгения Куйвашева

Свердловская область уже начала готовиться к строительству трассы М-12 Москва-Екатеринбург, которую проложат через Казань. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

- Уже определили участки, которые нужно будет капитально отремонтировать и где-то расширить до четырех, где-то - до шести полос, - говорится в сообщении.

По словам Куйвашева, уже скоро будет готов список дорог. Также в ближайшее время специалисты простроят логистику.

Губернатор отметил, что проект трассы станет одним из самых важных для области на ближайшие несколько лет. Он пообещал подробно рассказывать о подготовке и строительстве автомагистрали раз в две недели.

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин распорядился, чтобы трассу Москва - Екатеринбург построили за три года. Изначально ее планировали закончить к 2030 году. Из федерального бюджета на проект планирования участка автомагистрали выделят 883 миллиона 775 тысяч рублей. Речь идет об участке дороги Дюртюли-Арти.

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