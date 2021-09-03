Свердловские школьники начнут изучать финансовую грамотность с 1 класса

Большая часть уральских школ уже включает элементы финансовой грамотности в учебные планы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области все школьники с 1 по 9 классы будут изучать финансовую грамотность. Об этом сообщает Центробанк.

- Обучение c первых по пятые классы по новым образовательным стандартам начнется с 1 сентября 2022 года,- говорится в сообщении.

При этом школьные программы могут скорректировать уже в 2021 году по согласованию с родителями учащихся. Банк России отмечает, что большая часть уральских школ уже включает элементы финансовой грамотности в учебные планы. В некоторых заведениях это и вовсе является обязательной дисциплиной.

- Набор финансовых знаний и умений, полученных в школе, поможет детям и подросткам разумно распоряжаться личными деньгами, - объяснила необходимость таких уроков главный эксперт отдела финансовой грамотности уральского ГУ Банка России Наталья Фотеева.

По ее словам, это также поможет школьникам ориентироваться в финансовых продуктах и услугах. Кроме того, ученики смогут распознавать мошенников. Финансовая грамотность должна помочь стать детям ответственными потребителями.

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