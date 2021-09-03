На матчи «Автомобилиста» в Екатеринбурге разрешили пускать до тысячи болельщиков

На матчи смогут прийти владельцы абонементов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На матчи ХК «Автомобилиста» в Екатеринбурге разрешили пускать до тысячи болельщиков, в то время как на другие массовые мероприятия в регионе допускается не более 500 человек. Как объяснили в пресс-службе клуба, увеличение текущих норм посещаемости хоккейных матчей удалось согласовать с региональными Роспотребнадзором и Министерством физической культуры и спорта. Правда, как оказалось, билеты на матчи купить будет все равно нельзя.

- Данное приглашение направляется всем владельцам, купившим сезонные абонементы в прошлом чемпионате и не обращавшимся за возвратом денежных средств за два оставшихся оплаченных матча, прошедших при пустых трибунах из-за действовавших ограничений посещаемости, - рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Штрих-коды на абонементах будут автоматически активированы на стартовые матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги 3 сентября против ХК «Металлург» и 5 сентября против ХК «Салават Юлаев», которые пройдут в КРК «Уралец».