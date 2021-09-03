У дачников Нижнего Тагила отобрали остановку

На дороге Нижний Тагил - Николо-Павловское оживленный трафик. Фото: сервис Яндекс.Карты

В июне 2021 года чиновники отменили остановку «Высоковольтная» на маршруте следования автобуса №101 под Нижним Тагилом.

Рядом с этим местом расположены около 300 домов, поэтому теперь дачникам приходится идти пешком вдоль оживленной трассы. Также некоторые водители по свидетельствам пассажиров требовали с них доплату за остановку на месте отмененной остановки. Из-за этого в конце июля от ГИБДД в отношении руководителя компании-перевозчика было вынесено предупреждение – на бывшей остановке нет соответствующих знаков и места для посадки – высадки пассажиров.

Автобус №101 курсирует от железнодорожного вокзала Нижнего Тагила до поселка Николо-Павловское. Остановка «Высоковольтная» существовала на маршруте много лет. Ее отменой недовольны дачники, а также автомобилисты, которые считают, что пешеходы на обочинах трассы создают аварийные ситуации. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

В мэрии Нижнего Тагила изданию рассказали, что остановка отменена из-за того, что пункт не был оборудован в соответствии с требованиями ГОСТа. В итоге Управление дорог в соответствии с постановлением регионального правительства исключило ее из состава маршрута.

В мэрии Нижнего Тагила по итогам совещания, проведенного в конце августа, запланировали построить новый остановочный пункт для дачников, а также оборудовать дорожные знаки рядом с ней.