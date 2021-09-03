В Екатеринбурге концентрация вредной пыли в воздухе превысила норму в несколько раз

Пик загрязнения пришелся на период с 06:00 до 07:0 3 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью и утром 3 сентября концентрация тонкодисперсной пыли РМ2.5, которая является воздушным загрязнителем, превысила норму в несколько раз. Это следует из данных международного сервиса IQAir, который следит за качеством воздуха во всем мире.

Пик загрязнения пришелся на период с 06:00 до 07:00. В это время загрязненность воздуха оценивалась в 137 единиц.

После этого содержание РМ2.5 в воздухе резко снизилось. По данным на 08:00, показатель был равен 29 единицам. А в 11:00 загрязненность выросла до 53 единиц. Сервис считает нормальным значение примерно до 40 единиц.

Ранее МЧС предупреждала, что с 1 по 3 сентября Свердловскую область накроет смог. Спасатели отмечали, что 3 сентября на Урале будут действовать метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

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