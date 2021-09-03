В Тагильский пруд выпустили рыбу, которая очистит его от вредных водорослей

Перед тем, как выпустить рыбу в пруд, специалисты проверили качество воды, наличие кормовой базы и других популяций рыб Фото: ЕВРАЗ НТМК

В Тагильский пруд выпустили больше трех тысяч травоядных рыб, которые очистят водоем, поедая растительные остатки и вредные микроводоросли, негативно влияющие на состояние пруда. Молодых особей белого амура, толстолобика и сазана на сумму более 500 тысяч закупила компания ЕВРАЗ НТМК.

- Мы регулярно проводим природоохранные мероприятия, направленные на оздоровление водохранилища. Помимо зарыбления, заселяем в пруд высшие растения, которые также очищают его, - рассказал операционный директор комбината Павел Зажигаев.

Перед тем, как выпустить рыбу в пруд, специалисты проверили качество воды, наличие кормовой базы и других популяций рыб. Вырастили рыб в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Главрыбвод».

Экологи ЕВРАЗ также высаживают в городские водоемы растения из Бразилии и Африки – эйхорнию и листию, а также одноклеточную микроводоросль хлореллу. Они также помогают очистить водоемы от загрязнения, так как питаются не только органическими, но и неорганическими веществами.