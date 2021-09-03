В Екатеринбурге будут судить мужчину, который грабил офисы микрозаймов

На местного жителя завели два уголовных дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в суд передали дело 40-летнего местного жителя, который со складным ножом грабил офисы микрофинансов. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Злоумышленник в апреле 2021 года совершил три нападения на офисы микрофинансовых организаций, - говорится в сообщении.

Мужчина угрожал сотрудникам офисов применением насилия и складным ножом. Таким образом он украл 38 тысяч рублей.

Кроме того, с октября по декабрь 2020 года уралец украл запчасти из помещения ООО «Альянс Мотор Екатеринбург», где он работал. Сумма ущерба составила большее 458 тысяч рублей. Ектеринбурженец формировал требования на выдачу запасных частей, получал их на складе и распоряжался по своему усмотрению.

На местного жителя завели уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). Прокуратура передала дела в Верх-Исетский районный суд.

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