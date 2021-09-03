Перевозки пассажиров на СвЖД увеличились на 14% в августе

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Это на 14,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 2 млн пассажиров (+9%), в дальнем следовании – 0,7 млн (+33,7%). Пассажирооборот в августе 2021 года составил 804 млн пасс-км, что на 25% больше августа 2020 года.

За восемь месяцев (январь-август) 2021 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 18,2 млн пассажиров, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 13,7 млн пассажиров (+13,3%), в дальнем следовании 4,5 млн (+28,3%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2021 года вырос на 20% и составил 4,9 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в августе 2021 года, по оперативным данным, перевезено 95,4 млн пассажиров, что на 1,6% превышает аналогичный показатель прошлого года. В пригородном сообщении количество отправленных пассажиров снизилось на 0,7% – до 84 млн человек, в дальнем следовании выросло на 22,9% – до 11,4 млн человек. Пассажирооборот в августе 2021 года составил 13,6 млрд пасс-км, что на 23,4% превышает аналогичный показатель 2020 года.

Всего за январь-август 2021 года отправлено 695,5 млн пассажиров (+26,3% к январю-августу 2020 года), из них в дальнем следовании – 64,5 млн пассажиров (+41,1%), в пригородном сообщении – 631 млн (+24,9%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2021 года вырос на 38,2% к уровню прошлого года и составил 72,8 млрд пасс-км.