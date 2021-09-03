Ограничения доступа жителей Свердловской области в леса действует в 29 муниципальных образованиях

В Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупредили в Уральском гидрометцентре.

- 3-4 сентября в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале), - сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, предусматривающий дополнительные требования пожарной безопасности. Ограничения доступа жителей Свердловской области в леса действует в 29 муниципальных образованиях.

Отметим, что накануне на территории Свердловской области продолжали действовать 37 природных пожаров на площади 7 503,9 гектар.