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Общество3 сентября 2021 7:07

В Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность

Также в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Ограничения доступа жителей Свердловской области в леса действует в 29 муниципальных образованиях

Ограничения доступа жителей Свердловской области в леса действует в 29 муниципальных образованиях

В Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупредили в Уральском гидрометцентре.

- 3-4 сентября в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале), - сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, предусматривающий дополнительные требования пожарной безопасности. Ограничения доступа жителей Свердловской области в леса действует в 29 муниципальных образованиях.

Отметим, что накануне на территории Свердловской области продолжали действовать 37 природных пожаров на площади 7 503,9 гектар.