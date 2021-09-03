Сотрудники полиции опросили местных жителей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Горного Щита сегодня ночью, 3 августа, заметили подозрительного человека, разгуливающему по улице с оружием и вызвали полицию. Когда силовики приехали на место, мужчины там уже не было.
- На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции номер 12. Следов стрельбы в указанном районе не обнаружено. Опрошенные местные жители о шуме и нарушении общественного порядка не сообщали. По факту инцидента проводится тщательная проверка, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Мужчина покапал на камеры видеонаблюдения. Сейчас сотрудники полиции устанавливают его личность.
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