В Екатеринбурге разыскивают школьника, пропавшего 1 сентября

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» начали поиски 16-летнего Романа Николича. Школьник ушел из дома 1 сентября и до сих пор не вернулся. О его местонахождении ничего неизвестно.

- Был одет в темно-синюю куртку, темно-синюю кофту, бежевую футболку, черные джинсы и черные кроссовки, - сообщается в ориентировке поискового отряда.

Также сообщается, что подросток может находиться в другом городе.

Приметы:

Рост: 165 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: серо-зеленые.

Волосы: темно-русые.

Если вы знаете, где может находиться Роман, сообщите об этом инфоргу поискового отряда «Лиза Алерт» Наталье: 89022749500 или по телефонам указанным в ориентировке.