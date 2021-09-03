В Екатеринбурге ночью сгорели две иномарки

Пожарные потушили машины за пять минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня ночью, 3 сентября, на улице Большакова сгорели две иномарки - Mercedes-Benz и Toyota Camry. Автомобили приезжали тушить 10 человек личного состава МЧС по Свердловской области на двух единицах техники.

- В 02:15 поступило сообщение о пожаре. На площади 20 квадратных метров сгорели два легковых автомобиля, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарные справились с огнем за пять минут. На сколько сильно пострадали машины не уточняется.

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