В Екатеринбурге ночью сгорели две иномарки

Пожарные потушили машины за пять минут
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге сегодня ночью, 3 сентября, на улице Большакова сгорели две иномарки - Mercedes-Benz и Toyota Camry. Автомобили приезжали тушить 10 человек личного состава МЧС по Свердловской области на двух единицах техники.
- В 02:15 поступило сообщение о пожаре. На площади 20 квадратных метров сгорели два легковых автомобиля, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожарные справились с огнем за пять минут. На сколько сильно пострадали машины не уточняется.
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