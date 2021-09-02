В Артемовском прокуратура добилась выделения специальных лекарств для мальчика-инвалида

На консилиуме врачей в Москве было принято решение разрешить ввезти незарегистрированное в России лекарство Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артемовском местная прокуратура добилась выделения бесплатных лекарств для мальчика-инвалида. В ведомство обратилась мама ребенка и объяснила, что ее малыш страдает редким (орфанным) заболеванием, из-за этого им необходимо получить специальный препарат.

На консилиуме врачей в Москве было принято решение разрешить ввезти незарегистрированное на территории России лекарство из-за отсутствия аналогов.

- Однако Министерством здравоохранения Свердловской области заявителю отказано в обеспечении лекарственным препаратом, поскольку обеспечение незарегистрированными препаратами за счет средств бюджета противоречит действующему законодательству, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура Артемовского подала иск в суд Екатеринбурга, чтобы добиться права на получение лекарства. Суд это требование удовлетворил.