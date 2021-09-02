В Нижнем Тагиле за 9.3 миллиона рублей продают помещения предприятия-банкрота

Фото: сайт «Система электронных торгов»

В Нижнем Тагиле на улице Кирова выставили на торги пять нежилых помещений, которые принадлежат обанкротившемуся ООО «Уралэнергокомплект». Само предприятие зарегистрировано в Екатеринбурге. Сообщается, что стоимость всех лотов составляет 9.3 миллиона рублей. Об этом пишет местное издание Тагилсити.

- Известна начальная стоимость всех лотов: ремонтно-механический цех – 2,3 миллиона, гараж с бытовыми помещениями – 2,6 миллиона, комбинат – 2,6 миллиона, здание склада – 210 тысяч; здание центрального склада – 1,6 миллиона, - говорится на «Сайте электронных торгов».

Основным видом деятельности ООО «Уралэнергокомплект» является производство строительных металлических конструкций и изделий. С иском о банкротстве ООО «УЭК» в суд обратилась межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской области. Предприятие задолжало кредиторам 190 миллионов рублей.